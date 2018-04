Abel Braga testa quatro titulares e de novo poupa Fred no Fluminense

RIO - Abel Braga deve contar com o retorno de alguns titulares no Fluminense na partida desta quinta-feira, contra o Olaria, no Engenhão. O treinador testou Bruno, Edinho, Jean e Thiago Neves na equipe principal, após dar folga a todos os titulares na rodada de abertura do Campeonato Carioca.

Já o atacante Fred será poupado novamente. Nesta quarta-feira, o artilheiro do Brasileirão 2012 ficou na academia das Laranjeiras enquanto os demais companheiros participavam da última atividade antes da partida desta quinta.

Fred e os outros titulares poupados nesta quarta vão ter descanso nesta noite para poder assistir ao jogo do Grêmio contra a LDU, pela fase preliminar da Copa Libertadores. Se avançar, o time gaúcho será adversário dos cariocas no Grupo 8

O revezamento dos titulares do Fluminense neste início de temporada faz parte dos planos de Abel Braga de evitar maior desgaste físico, às vésperas do início da fase de grupos da Libertadores. O treinador pretende contar com todos os titulares somente no clássico com o Botafogo, domingo, também no Engenhão.

Nesta quinta, o Fluminense deve entrar em campo com Ricardo Berna; Bruno, Elivélton, Anderson e Fernando; Edinho, Valencia, Jean e Thiago Neves; Rafael Sóbis e Samuel.