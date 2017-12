Abel Braga vai dirigir o Flamengo A diretoria do Flamengo anunciou no início da tarde desta quarta-feira a contratação do técnico Abel Braga para dirigir a equipe na temporada 2004. O novo treinador - que vai substituir Waldemar Lemos - será apresentado na Gávea à 17h30. Abel dirigiu a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro deste ano e fez uma campanha sofrível. O time campineiro escapou do rebaixamento na última rodada, quando venceu o Fortaleza em casa por 2 a 0. A Ponte terminou o campeonato na 21ª posição, entre 24 clubes.