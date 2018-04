Abel Braga veta ex-botafoguenses O técnico Abel Braga vetou nesta segunda-feira a contratação de jogadores que já atuaram pelo clube. O treinador revelou que foram oferecidos ao alvinegro o zagueiro Váldson, além dos meias Reidner e Sérgio Manoel. Abel disse que deseja ter somente "caras novas" no elenco. O novo jogador pretendido por Abel pode ser o zagueiro Gilmar, que atuou no ano passado pelo Flamengo. As negociações já estão em andamento e a contratação deve ser a última do Botafogo para esse início de temporada. O treinador declarou que possui um elenco coeso e que brigará pelo título do Torneio Rio-São Paulo.