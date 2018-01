Abel Braga: vitórias ou saída do Flu Clube que mais investiu em reforços para a disputa do Campeonato Carioca, o Fluminense vive um momento conturbado nesse início de temporada. Há quase um mês não vence - o único triunfo em seis jogos ocorreu sobre o Madureira, na estréia da Taça Guanabara - e o técnico Abel Braga, embora negue qualquer tipo de pressão da diretoria, sabe que o jogo contra o América, quarta-feira, no Maracanã, na estréia do clube na Taça Rio, será decisivo para sua permanência à frente da equipe. "É decepcionante, não tem desculpas. A campanha está horrível. Tenho que fazer o Fluminense ganhar, caso contrário, pego o meu boné e vou embora", declarou Abel Braga, para depois emendar: "tenho apoio da diretoria, mas sei meu tempo". O Fluminense contratou 11 jogadores para a temporada, entre eles o meia Felipe. Segundo o treinador, 70% das contratações partiram de indicações próprias. Mas o time, afirmou Abel Braga, ainda não tem a sua "cara". E nesta sexta-feira mesmo o elenco já começou a ser cobrado por isso. Antes do treino, o técnico tricolor se reuniu com os atletas no centro do gramado, nas Laranjeiras, e gesticulou bastante. "Esse equipe tem que ter meu jeito, nem que eu tenha que virá-los pelo avesso. Mas assumo a responsabilidade pelos maus resultados", declarou Abel Braga, que já começou a detectar um mal predominante nesse grupo: a pouca noção da tradição do Fluminense. "Cada um tem que gostar de estar aqui (na sede do clube) e aplicar isso em campo. Está faltando um algo a mais".