Abel cobra jogadores do Flamengo O técnico Abel Braga reuniu nesta sexta-feira os jogadores do Flamengo antes do treino e conversou com o elenco por cerca de 20 minutos. Ele voltou a criticar a má atuação no empate com o Friburguense, por 1 a 1, no Maracanã, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. E exigiu mais determinação no clássico com o Fluminense, no domingo. Para a alegria do treinador, o zagueiro Júnior Baiano treinou sem reclamar de dores musculares e foi confirmado na partida com o Fluminense. "Eu me movimentei bem e só penso em jogar e ajudar o Flamengo a conquistar mais uma vitória", disse o atleta.