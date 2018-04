Abel cogita poupar titulares do Fluminense em clássico com o Flamengo

RIO - De volta de Porto Alegre com um importante ponto conquistado contra o Grêmio, o Fluminense projeta os dois próximos jogos. O foco está todo voltado para a partida contra o Caracas, quinta-feira, que vai definir o futuro do time carioca na Copa Libertadores. No entanto, há o clássico contra o Flamengo, domingo, que atrapalha os planos do técnico Abel Braga.

Devido ao desgaste do confronto com os gremistas, alguns titulares podem ser poupados. Outros, que estavam lesionados, devem ganhar alguns minutos em campo, caso de Wellington Nem e Thiago Neves.

"Vamos mudar o foco e pensar no Fla-Flu de domingo. Mas temos que analisar bem (a participação dos titulares) porque o jogo contra o Caracas é decisivo. Se tornou o jogo do ano para nós", disse Abel, refutando que a classificação já é praticamente certa, uma vez que o empate com os venezuelanos garante a vaga tricolor na próxima fase. "Não há tranquilidade no nosso grupo."

Wellington Nem treinou nesta quinta-feira sem acusar dores no joelho esquerdo. E realmente deve ser relacionado para o clássico. Neves ainda realiza fisioterapia por um estiramento na panturrilha. "Devemos ter o Thiago e o Nem no banco pelo menos", adiantou Abel.