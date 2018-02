Abel confirma Leandro no Fluminense O técnico Abel Braga acabou com o suspense e confirmou nesta quarta-feira a presença do atacante Leandro no time titular do Fluminense para a partida contra o Flamengo, domingo, valendo o título da Taça Rio. Ele ainda se recupera de uma luxação no ombro direito, mas conseguiu treinar e não sentiu dores. Com uma proteção no ombro direito, Leandro participou do treinamento com bola nas Laranjeiras, nesta quarta-feira, e contou ter sentido somente um incômodo. Ele ainda disse que o fato de a decisão ser no domingo lhe dará mais tempo para se recuperar. "Estou bem e surpreendentemente achava que só iria treinar com bola amanhã, mas já voltei hoje?, admitiu Leandro. A contusão no ombro direito ocorreu no sábado passado, durante a semifinal da Taça Rio, contra o Vasco - a princípio, os médicos indicaram que ele ficaria mais tempo afastado. "Só a proteção me incomodou um pouco, por isso, na hora da partida, devo tirá-la. Ela está limitando alguns de meus movimentos", revelou. Com a recuperação de Leandro, o técnico do Fluminense assegurou que não fará modificações na equipe para o jogo contra o Flamengo e, com isso, repetirá a escalação do confronto com o Vasco.