Abel confirma que fica na Ponte Abel Braga vai comandar a Ponte Preta até o final do Campeonato Brasileiro, vencendo ou perdendo. A posição da diretoria agradou o técnico, que nesta segunda-feira acabou confirmando que vai continuar no cargo para "superar os novos desafios e também os maus momentos vividos pelo clube". Esta foi a segunda vez na temporada que o técnico fez do Majestoso palco para o "Dia do Fico". Em julho ele também "fez cena" quando recusou os convites de Juventude e Fortaleza. A permanência do técnico Abel Braga na Ponte Preta virou novela, digno de um autêntico dramalhão mexicano. O sofrido empate de 1 a 1 conquistado no final do jogo diante do Figueirense, no Majestoso, domingo, adiou sua promessa de entregar o cargo. Apesar das vaias da torcida, jogadores e dirigentes reiteraram o pedido para que ele permaneça até o final do Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, o técnico usou um discurso bem mais político do que o agressivo usado durante toda a semana. "O que mais importa é o clube. Se minha permanência for o mais importante para a entidade, então o Abel Braga pessoa fica em segundo plano", di sse, antes de sair para jantar com o presidente Sérgio Carnielli e com o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlim. Em campo, o time já deu mostras de que sentiu a instabilidade de seu técnico. Foi um time desarrumado, sem esquema e apenas esforçado. Apesar de suas limitações ao escalar o time e principalmente nas substituições, Abel Braga conseguiu unir um grupo desa creditado e o transformou num time guerreiro. Superou muitos problemas, como as 18 dissidências do elenco e o freqüente atraso salarial dos jogadores. Ele também é um técnico barato para o clube, porque não recebe há quatro meses seu salário de R$ 35 mil . Sem julgamento - Pelo menos, por enquanto, a Ponte Preta não vai ganhar os três pontos do Paysandu. O julgamento, previsto em princípio para esta terça-feira, ainda não tem data marcada. É possível que ocorra dia 9 de setembro, junto com o caso do Corinthians que também tenta recuperar dois pontos do time paraense, que usou irregularmente três jogadores: Aldrovani, Borges Neto e Júnior Amorim. A Ponte está com 31 pontos, em 19º lugar.