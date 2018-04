Abel confirma que Flu terá força máxima no clássico O Fluminense contará com força máxima para enfrentar o Vasco, neste domingo, no Engenhão, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores - menos o atacante Rafael Sóbis, que pediu a liberação para resolver problemas pessoais, mas não será problema para o duelo - participaram do treino desta sexta-feira e estão à disposição do técnico Abel Braga.