Abel confirma time misto do Inter para esta quarta Depois de três vitórias em três rodadas do Campeonato Gaúcho, o time sub-23 do Internacional dará lugar aos profissionais nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no Estádio do Vale, pela quarta rodada do estadual. Pela primeira vez na temporada, o técnico Abel Braga comandará a equipe do banco, e nesta terça ele confirmou a escalação que vai a campo.