Abel confirma volta de Mantena na Ponte Mesmo com a possibilidade de poder manter a mesma escalação pelo segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, praticamente confirmou que fará mudanças na partida do próximo sábado, às 16 horas, contra o Paraná Clube, em Curitiba, pela oitava rodada. Depois de cumprir suspensão pela expulsão contra o Figueirense, o lateral-direito Mantena já está à disposição do treinador e, mesmo não estando agradando a torcida pontepretana, deve voltar ao time em lugar do jovem Dênis, revelado nas categorias de base do próprio clube. "Até pelo esquema tático que venho utilizando, a entrada do Mantena deve acontecer contra o Paraná", disse o treinador. Mais experiente, Mantena é mais marcador do que Dênis. Já o elenco ganhou mais um reforço. Com a saída do volante Reginaldo Vital, que se transferiu para o Consadole Sapporo, do Japão, Abel Braga buscou o lateral-esquerdo Wellington nas categorias de base do próprio clube. O jogador, que já foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira Sub-17, foi aproveitado em alguns jogos da Ponte Preta pelo então treinador Oswaldo Alvarez.