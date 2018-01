Abel critica a defesa da Ponte Preta A Ponte Preta perdeu para o São Caetano, por 1 a 0, sábado à tarde, no ABC, mantendo apenas a sua rotina no Campeonato Brasileiro. O time comete sempre os mesmos erros e o técnico Abel Braga sempre apresenta as mesmas explicações. Ele agora está cansado de reclamar do posicionamento da defesa. "Já cansei de pedir para a defesa adiantar, sair da área quando as bolas são alçadas em falta na intermediária. Tomamos um gol deste jeito, com nossa defesa em cima do goleiro, e perdemos o jogo. Fazer o quê?", indaga o treinador. Os jogadores concordam com Abel Braga, mas os erros continuam a ser repetidos jogo após jogo. A chance de mudar a história será diante do Atlético-PR, quarta-feira, no Majestoso. O time terá a chance de se reabilitar e também de voltar a vencer em casa, onde não ganha três pontos há 86 dias. Além disso, a semana será especial para o clube porque sábado, dia 11, será disputado o dérbi, contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro. Soma-se ainda ao fato de que o time não vence há quatro jogos e continua perto da perigosa zona de rebaixamento, com 39 pontos. Diante deste quadro, o técnico já sabe perfeitamente o que o espera: "Será uma semana importante". Ninguém duvida.