Abel critica ausência do Maracanã no Estadual e faz alerta sobre público

O técnico Abel Braga criticou neste domingo a ausência do Maracanã nos jogos do Campeonato Carioca. Para o treinador, o baixo público nas partidas do Estadual deve ser encarado como um alerta para a organização do campeonato. Na vitória sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, no domingo, apenas 850 torcedores estiveram presentes no estádio Los Larios, em Duque de Caxias.

"Temos o estádio que o torcedor carioca merece, que é o Maracanã, mas ele é palco de grandes cantores, grandes bandas, carnaval e se cobra um absurdo para tentarmos fazer um futebol melhor. Isso entristece a mim e a todos que vivem do futebol como eu. Vi notícias que o campeonato é o segundo pior estadual do país em presença. Será que não é um alerta? Não é o momento de pensar melhor?", questionou o treinador.

O estádio do Maracanã não pôde ser utilizado no mês de fevereiro porque a concessionária que administra o local aproveitou a realização de três eventos para trocar o gramado. Pela previsão inicial, o estádio estaria liberado a partir do dia 10 deste mês. Por conta disso, o Fluminense entrou em campo no Giulite Coutinho, no Los Larios, no Engenhão e até na Arena Pantanal nas últimas semanas.

Por conta disso, o Fluminense vem jogando em gramados de qualidade inferior, segundo Abel. "Nós tentamos, em muitos momentos, colocar nosso jogo em prática, mas é muito difícil porque nesse tipo de campo, pesado, principalmente no primeiro tempo, você tem que fazer com que os caras da frente se aprofundem muito", comentou o treinador.

Em relação ao resultado, Abel criticou a repercussão do jogo anterior do Flu, em que perdeu para o Avaí, como mandante, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. "Hoje o que eu mais queria era ganhar, porque se falou tão pouco da vitória sobre o Flamengo e se falou muito da derrota de quarta-feira para o Avaí, não dá para entender essas análises. Queria muito ganhar hoje", disse, referindo-se à goleada sobre o Flamengo por 4 a 0, na semana anterior.