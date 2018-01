Abel critica equipe após 2ª derrota A derrota da Ponte Preta, domingo, para o Rio Branco, por 3 a 2, a segunda em dois jogos no Campeonato Paulista, provocou um início de crise no Estádio Moisés Lucarelli. O técnico Abel Braga fez duras críticas aos jogadores e afirmou não entender como o time pode treinar tão bem e jogar tão mal. ?Quando você sofre cinco gols em dois jogos, a culpa cai no setor defensivo. Só que temos de melhorar o ofensivo, para a bola não chegar atrás." Quando foi contratado no final de 2002, ele declarou que iria tentar resolver o problema da Ponte não vencer fora de casa. Agora, além de permanecer com esta dívida, o treinador carioca tem outro mistério a desvendar: por que o time treina bem e joga mal? O time perdeu os dois jogos disputados fora, contra Ituano e Rio Branco. O próximo compromisso da Ponte no Paulista será contra o Mogi Mirim, domingo, em Campinas, quando o time terá a chance de se recuperar, atuando pela primeira vez diante de sua torcida.