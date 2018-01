Abel defende Petkovic no Fluminense O técnico Abel Braga saiu em defesa do meia Petkovic, que perdeu um pênalti no empate sem gols do Fluminense contra o Coritiba, no domingo, fora de casa. Isso contribuiu para que o clube carioca perdesse a liderança no Campeonato Brasileiro. Segundo Abel, Petkovic continuará sendo o cobrador oficial de pênalti do Fluminense. ?O mérito foi do adversário. Ele bateu forte, no canto, mas goleiro do Coritiba fez defesa excepcional?, disse o treinador, que terá quatro desfalques no clássico de quarta-feira, contra o Flamengo, em Volta Redonda. O zagueiro Gabriel Santos, o lateral-esquerdo Juan, o volante Arouca e o atacante Beto foram punidos com o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. O técnico do Fluminense escolhe no treino desta terça, nas Laranjeiras, quem serão os substitutos.