Abel define Inter sem mistério para 1º jogo de titulares

Na atividade realizada no CT do Parque Gigante, o comandante repetiu a mesma formação escolhida para o primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Cerâmica, no último sábado, no jogo-treino no qual a equipe colorada testou o gramado do reformado Beira-Rio, um dos palcos da Copa de 2014.

Desta forma, o Inter deve ir a campo neste domingo com a seguinte escalação: Muriel; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex e D''Alessandro; Jorge Henrique e Rafael Moura.

Mesmo atuando apenas com jogadores da categoria sub-23, o Inter conquistou quatro vitórias seguidas nas quatro primeiras rodadas do Gaúcho, fato que o deixou disparado na liderança do Grupo 1 da competição, com 12 pontos.

Ao comentar a estreia do time considerado titular, Abel elogiou o desempenho exibidos pelos jogadores nos treinos, mas lembrou que a disputa por posições segue em aberto. "É o time que veio na minha cabeça, não significa que é definitivo. Agora cabe aos escolhidos me provarem que estou certo e aos outros que estou errado. Tudo indica que eu não vou acertar 100%, mas estou muito satisfeito com a resposta. Hoje eles sentiram um pouquinho o trabalho, ontem também foi trabalho em dois toques, que

força muito, mas a resposta é muito boa. Geralmente o técnico não acerta 100%, mas aí vamos ajustando. Com o que tem, com o que contratou, o Inter está muito bem.

O Inter está engrandecido", disse o treinador.