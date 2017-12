Abel define o time do Fluminense O técnico Abel Braga, que costuma fazer mistério nas escalações, já confirmou a equipe do Fluminense que enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Gabriel, que volta de suspensão, entra no lugar de Schneider. O atacante Leandro, autor de um gol na última rodada, formará dupla com Tuta. O treinador preparou o time para uma provável retranca do adversário. Destacou, no entanto, que os jogadores do Tricolor precisarão ter atenção redobrada, já que o time cearense "é rápido e atua explorando os contra-ataques", disse.