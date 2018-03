Abel define time da Ponte para domingo O técnico Abel Braga já tem definido o time da Ponte Preta que enfrenta o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está entre os últimos colocados, em 20º lugar, com 20 pontos. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Alan e o volante Romeu, que receberam o terceiro cartão amarelo, o treinador, por outro lado, terá os retornos do meia Ronildo e do zagueiro Gerson, que voltam de suspensão. Ronildo, inclusive, será recuado para a lateral, enquanto Ângelo ganha a vaga de Romeu ao lado do capitão Roberto. Assim, a Ponte deve ter Lauro; Marquinhos, Gabriel, Gerson e Ronildo; Roberto, Ângelo, Adrianinho e Nenê; Jean e Fabrício Carvalho.