Abel: "Dei um puxão, não fiz mágica" A goleada do Fluminense sobre o Flamengo começou tardiamente no intervalo do jogo, após uma bronca do técnico Abel Braga na equipe. "Achei o nosso primeiro tempo horrível. Então mexi com o brio dos jogadores e eles logo corresponderam. A partir daí, o Flamengo não teve forças para reagir", disse o técnico, rodeado por dirigentes e torcedores do Fluminense. Apesar de ressaltar o futebol apresentado por sua equipe, na etapa final, Abel admitiu que o placar foi exagerado. O treinador do Fluminense elogiou a postura dos atletas adversários, ao afirmar que o Flamengo foi "um digno vencido". "Ganhamos com mérito. Dei um puxão de orelhas, mas não fiz mágica. Meu time teve atitude no segundo tempo." Sobre o Volta Redonda, com quem o Fluminense vai disputar o título do Carioca, Abel Braga preferiu falar pouco. Disse que a equipe do interior é a "mais certinha" da competição, mas prometeu se dedicar ao próximo adversário do Tricolor a partir da reapresentação do grupo, na terça-feira, nas Laranjeiras. O Fluminense deve ficar sem o lateral Juan e os meias Juninho e Diego para a primeira partida da decisão do Carioca, já no domingo, no Maracanã. Os três receberam ontem o terceiro cartão amarelo. O clube, porém, vai tentar um acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio para lhes dar condição de jogo. "Não vou ficar lamentando desfalque", comentou Abel. O lateral Gabriel, um dos melhores do Fluminense na competição, afirmou que não considera o time favorito para a disputa do título do Campeonato Carioca. Ele disse que o time mudou realmente depois da ?chamada? do técnico Abel Braga, no intervalo. "Foi o meu primeiro título no Rio e outros virão para o Fluminense", disse Gabriel, ex-jogador do São Paulo e que já recebeu proposta para atuar no exterior. Autor do gol mais bonito da decisão da Taça Rio, Preto Casagrande disse que a conquista foi merecida pela campanha do Fluminense. "O ambiente das Laranjeiras é maravilhoso. O grupo está fechado, unido e há grande possibilidade de vencer o Carioca", declarou o ex-santista.