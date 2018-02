Abel descarta chance de sair do Fluminense e assumir o Atlético-MG

O técnico Abel Braga voltou a descartar a possibilidade de deixar o Fluminense. Nesta quarta-feira, na véspera do duelo com o pernambucano Salgueiro pela segunda fase da Copa do Brasil, ele evitou revelar se foi procurado pelo diretor de futebol do Atlético Mineiro, Alexandre Gallo, mas assegurou nem cogitar a possibilidade de deixar o clube das Laranjeiras antes do fim do seu contrato.

"Prefiro não falar se aconteceu ou não. O Gallo foi meu jogador, sabe da minha postura. Se tinha interesse, não importa. Vou trocar de camisa para ganhar mais? Nunca fiz isso, não farei agora", afirmou, em entrevista coletiva.

Abel iniciou essa nova passagem pelo Fluminense antes do começo da temporada 2017, tendo assinado um contrato válido até o término de 2018. A sua saída chegou a ser cogitada no fim do último ano, em razão dos problemas financeiros do clube e do interesse de outros times. Mas ele decidiu seguir à frente do time, postura que não mudou agora, mesmo com o interesse do Atlético-MG em contratá-lo para a vaga de Oswaldo de Oliveira.

Assim, Abel segue concentrado no seu trabalho no Fluminense, que nesta quinta-feira vai receber o Salgueiro, pela Copa do Brasil. O treinador adiantou que o lateral Léo e o goleiro Rodolfo, recém-contratados pelo time, foram relacionados para o duelo no Engenhão. "O Airton ainda não está 100%, não está relacionado. O Léo, lateral, e o Rodolfo, goleiro, estão relacionados para o jogo", disse.

Marcado no futebol carioca por uma passagem apagada pelo Flamengo em 2014, Léo foi defendido por Abel nesta quarta. "Não concordo que o Léo tenha de se recuperar da passagens por outros clubes. Ele foi bem no Coritiba e no Atlético-PR. Não foi bem no Flamengo", comentou.

O treinador também elogiou Rodolfo, que testou positivo para cocaína em exame antidoping em 2012, quando estava no Atlético Paranaense. "O Rodolfo passou por algumas situações no passado que o fizeram amadurecer. É mais um ótimo goleiro, assim como o Júlio, que neste ano vem se apresentando de uma forma muito positiva", declarou.

O Fluminense não entra em campo desde 3 de fevereiro, quando superou o Macaé por 1 a 0, pela rodada final da fase de classificação da Taça Guanabara. Abel assegurou que o torcedor verá no Engenhão um time com rendimento melhor. "A evolução da nossa equipe é diária. Ainda falta muita coisa, mas já nos dá muita confiança. Em alguns pontos até acima do que pretendíamos", concluiu.