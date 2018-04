Abel destaca vitória e confiança do Flu para quarta

Após o empate por 0 a 0 no confronto de ida, em São Januário, o time carioca vai avançar à semifinal se conquistar uma vitória simples ou um empate com gols no Paraguai.

"A equipe teve atitude de sobra, tivemos que correr bastante, porque os atletas do Atlético-PR se movimentam como loucos, até demais. Mas marcamos e procuramos jogar, fazer o que combinamos, penetrar sem impedimento. Fizemos um dos gols numa jogada conversada, observando como a defesa deles marcava. Toda a vitória tem erros, seguramos pouco a bola no ataque, mas foi um bom começo. O importante é começar vencendo. E nos dá confiança em nível de grupo para o jogo de quarta", ressaltou Abel.

O comandante também não vê favoritismo para nenhum lado na partida de volta diante do rival paraguaio, apesar de o Fluminense jogar fora de casa contra um adversário apoiado por um lotado Estádio Defensores del Chaco.

"A nossa possibilidade é igual à do Olimpia. Tivemos erros no jogo passado nas bolas paradas, tanto que não conseguimos pôr o Fred em posição de marcar. Temos também que rodar a bola de lado rapidamente. Assim, poderemos conseguir um melhor resultado", receitou o treinador.