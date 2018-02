Abel deve dar bronca nesta segunda Depois de folgarem hoje, os jogadores do Fluminense se reapresentam nesta segunda-feira com a certeza de que receberão uma bronca do técnico Abel Braga, por causa da goleada sofrida para o Paraná, por 6 a 1, no sábado, pela 31ª partida do Campeonato Brasileiro. O treinador tricolor não escondeu sua irritação por causa da atuação da equipe, principalmente, pelos gols sofridos nos primeiros minutos de ambos os tempos. "Se tivéssemos tomado mais cuidado, tudo poderia ter sido diferente. Faltou atenção", disse, irritado, Braga. O técnico do Fluminense vai cobrar dos atletas uma postura ´totalmente´ diferente na quarta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul - uma das 11 partidas anuladas por causa do escândalo da arbitragem. A boa notícia para o técnico do Fluminense é o provável retorno do meia Felipe, recuperado de uma contusão muscular. O jogador ainda realizará até terça-feira um teste para saber se terá condições de atuar. O atacante Beto, também recuperado de dores musculares tem sua volta assegurada. Já seu companheiro de ataque, Leandro, permanecerá em tratamento.