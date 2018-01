Abel deve lançar Henrique na zaga do Fla Com a contusão na coxa do zagueiro Júnior Baiano e do seu reserva imediato, Dimitri, o técnico do Flamengo, Abel Braga, deverá escalar Henrique, de 20 anos, ao lado de Fabiano Eller, na estréia do time no Campeonato Carioca, domingo, contra a Cabofriense. O treinador, porém, só vai definir se o jovem atleta será mesmo titular no treino desta sexta-feira. "Quero esperar mais um pouco. Temos tempo para encontrar o zagueiro ideal", disse Abel. Mas Henrique leva vantagem na escolha. Ele já atuou ao lado de Fabiano Eller e participou de alguns jogos do Campeonato Brasileiro de 2003, principalmente depois que Fernando foi negociado. Parceria - A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secon) autorizou a renovação do contrato do Flamengo com a Petrobrás por um ano, com a opção de mais um ano ao final de 2004. A assinatura deve ocorrer nos próximos dias. O valor do contrato é de R$ 12 milhões por ano.