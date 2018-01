Abel deve mudar Ponte mais uma vez Apesar da primeira vitória no Campeonato Paulista ter dado um tempo maior ao trabalho do técnico Abel Braga, as mudanças no time da Ponte Preta parecem não ter fim. Ainda na tentativa de encontrar a melhor formação, o técnico deve promover novas mudanças no jogo contra o União Barbarense, líder do equilibrado Grupo 1, domingo, em Santa Bárbara d´Oeste. O meia Adrianinho deve ganhar uma vaga no meio-campo, provavelmente no lugar de Sérgio Alves. No ataque, a contusão de Lucas abriu a perspectiva para o retorno de Fabrício Carvalho, antigo titular. Desta forma, o esquema 4-3-3 dará lugar ao 4-4-2. A segunda vaga no ataque será disputada por Jean e Sérgio Alves. O time realizou treinos táticos pela manhã e técnico à tarde no Centro de Treinamentos do Jardim Eulina. O coletivo está, em princípio, programado para esta sexta-feira à tarde. Com apenas três pontos ganhos, a Ponte só tem a vitória como alternativa se ainda quiser sonhar com a classificação.