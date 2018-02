Abel diz que cansaço é o adversário Para o técnico Abel Braga, o maior adversário do Fluminense daqui para frente será o cansaço. O treinador está muito preocupado com o desgaste físico do elenco por causa da maratona de jogos. Contando com a partida de terça, em que o Fluminense derrotou o Universidad Católica, do Chile, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, os atletas vão disputar cinco confrontos em 12 dias. ?Alguns jogadores estão sentindo a forte pegada?, declarou Abel Braga, que criticou há pouco tempo o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), remanejado pela repetição dos 11 jogos anulados pela Justiça esportiva. O lateral-direito Gabriel disse que, diante da maratona de jogos, o ideal é mudar a programação de treinamentos. ?Quem é mais experiente, tem que fazer menos atividades?.