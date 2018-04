Abel diz temer 'armadilha do sucesso' no Flu Com a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão e ocupando a terceira colocação, o Fluminense espera assumir a liderança provisória do campeonato no sábado, quando enfrenta o lanterna América-MG no Engenhão. Afinal, aposta na vitória para chegar aos 59 pontos, ultrapassando Corinthians e Vasco, que têm 58 e jogam apenas no domingo nesta 34ª rodada.