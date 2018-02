Abel é apresentado no Fluminense Abel Braga foi apresentado nesta terça-feira como o técnico do Fluminense para a temporada 2005. O treinador - que foi jogador das categorias de base do clube ainda na década de 60 - disse estar otimista. Sobre o que espera do time, Abel foi categórico. "O que eu quero é que o Fluminense entre favorito em todas as competições que participar", disse ele. Abel Braga jogou pelo Fluminense entre 1968 e 1976, contou que jamais havia voltado ao clube desde então. Ele vai substituir Alexandre Gama, que deixou o comando técnico do time ao final do Campeonato Brasileiro.