Abel e Pepe enaltecem dérbi campineiro Os técnicos de Ponte Preta e Guarani, Abel Braga e Pepe, que entram em campo neste sábado, às 16 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, sabem da importância que este jogo tem para as torcidas e para a cidade de Campinas. Abel Braga, que fará seu segunda participação em dérbis, já trabalhou em clássicos como Atlético-PR x Coritiba, Grêmio x Internacional e Vasco x Flamengo, mas garante que o dérbi tem um clima especial. ?Já presenciei grandes clássicos e rivalidades do futebol brasileiro. Apesar disso, nunca vi uma coisa igual ao dérbi. Não sei se é pela proximidade dos estádios, mas é um jogo diferenciado dos outros clássicos." Assim como Abel, Pepe também já vivenciou muitos clássicos no futebol, principalmente quando jogava pelo Santos. ?Esse clima de dérbi eu só vi em dois clássicos em todo o Brasil: o jogo entre Paysandu e Remo e o Atletiba (Atlético x Coritiba). Esses jogos são comentados pelos torcedores da cidade desde que a tabela da competição é divulgada."