Abel elogia atuação do Fluminense em goleada e crava: 'Vitória incontestável'

O Fluminense não tomou conhecimento dos reservas do Flamengo no último sábado e goleou o maior rival por 4 a 0, em Cuiabá, pela segunda rodada da Taça Rio. O técnico Abel Braga não escondeu a satisfação com a atuação de seus comandados e considerou que o resultado elástico retratou bem o que foi visto em campo.

"Tem uma série de complexidades quando se joga um Fla-Flu. A primeira delas é que nós não ganhávamos deles há dois anos, vínhamos fazendo grandes jogos contra eles e eles sempre empatando conosco, às vezes ganhavam, mas hoje foi uma vitória incontestável. Quando se vê um resultado, um placar que não é usual, normalmente pensa que é um número exagerado, mas a verdade é que não foi, tivemos muito mais perto de aumentar o placar do que de sofrer o gol", afirmou.

Foi apenas a primeira derrota na temporada do Flamengo, que entrou em campo com os reservas por mirar a estreia na Libertadores, quarta-feira, contra o River Plate. Mas Abel minimizou a opção do rival e considerou que a goleada tricolor merece ser destacada independentemente dos atletas que estavam do outro lado.

"Vamos valorizar aquele que foi lá dentro do campo e jogou melhor. Quando tive que botar time suplente, era o Fluminense em campo. Não vamos desvalorizar uma atuação que foi muito bem feita. Creio que independente de quem estivesse do outro lado, o Fluminense sairia vitorioso, pois fez um grande jogo. Temos que ter humildade para reconhecer isso. Não importa quem estava do lado de lá, é uma equipe, um clube, uma camisa com um peso muito grande e que nós não vencíamos há dois anos", afirmou.

Abel ainda celebrou o novo bom resultado com o esquema 3-5-2. "Disse para eles no ano passado que esse ano começaríamos com esse esquema, jogando dessa forma, pelas características dos jogadores e, principalmente, pelos números dos gols sofridos. É o oitavo jogo dessa equipe titular, que não perdeu ainda, só sofreu um gol. Muito feliz com o que eles estão me dando como resposta e esquema bom é o que ganha jogo."