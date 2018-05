Abel elogia Fluminense e ataca árbitro: 'É horroroso, prepotente'

O técnico Abel Braga ficou satisfeito com o desempenho do Fluminense no empate em 1 a 1 com o São Paulo, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a reação da equipe que conseguiu buscar a igualdade, mas em compensação foi duro com a atuação da arbitragem.

"Estou feliz porque conseguimos o empate e porque tivemos uma mudança tática e a equipe não sentiu, manteve ofensividade e a agressividade. Só não estou 100% feliz porque merecíamos a vitória. Deu prazer, porque o torcedor compareceu e incentivou mesmo quando estávamos perdendo, porque estava vendo a luta, uma alma incrível".

Abel, no entanto, não poupou críticas ao árbitro Rodolpho Toski Marques. O principal motivo da irritação foi por conta da não marcação de um pênalti no segundo tempo. Ayrton Lucas cruzou e a bola bateu no braço de Arboleda. "Eu não gosto dele. Ele é horroroso, é prepotente", disse.

Apesar do empate em casa, o treinador do Fluminense falou sobre o bom rendimento da equipe nos últimos jogos. "Poderíamos ter ganho do Corinthians, foi um jogaço. Ganhamos do Cruzeiro com um a menos, com muita dificuldade, e contra o São Paulo esse empate. O São Paulo tem um grande time, por isso temos que enaltecer ainda mais a luta e o empate", destacou.

O Fluminense ocupa a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O time tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando visitará o Vitória, no estádio do Barradão, pela quarta rodada da competição.