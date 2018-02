Abel elogia Ponte, mas quer reforços O empate da Ponte Preta com o Internacional-RS, em Porto Alegre, por 1 a 1, foi mais um motivo de satisfação para o técnico Abel Braga, que passou os dias antes da estréia no Campeonato Brasileiro sofrendo com a desistência diária de jogadores em permanecer no clube. Satisfeito com o empenho do time, ele garante que tudo que aconteceu serviu ?para unir o grupo remanescente e fortalecer o lado psicológico de todos". Para ele, é preferível trabalhar com quem está com vontade e põe ?amor à camisa" do que ?supostos medalhões que não rendem o esperado em campo". As últimas duas baixas do time aconteceram sábado, após o treino recreativo, quando o lateral Luciano Baiano, que está indo para o Flamengo-RJ, e o meio-campo Elivélton, que está acertando com o São Caetano, comunicaram suas saídas do clube. Com um time repleto de ex-juniores, a Ponte Preta se superou em campo. ?Foi um jogo para a superação", resumiu o próprio técnico, que espera por reforços alegando que o elenco só conta com 19 jogadores. A diretoria, agora, tenta aparar algumas arestas jurídicas. O jovem Wellington, lateral-esquerdo, já assinou contrato e o mesmo deve acontecer com o volante Humberto. Ambos, na semana passada, também entraram com ações na Justiça do Trabalho reivindicando suas liberações por falta de pagamentos. A diretoria também promete mais dois ou três reforços para a temporada, além do meia Riva e do lateral Matena que se apresentaram na semana passada. O atacante Macedo, ex-Rio Branco, pode ser uma opção. Ano passado ele defendeu a Ponte Preta. A delegação chegou a Campinas somente no final da tarde e os jogadores foram dispensados até terça-feira à tarde. Para o jogo contra o Juventude, domingo no Majestoso, a preocupação é o meia Piá que sofreu um entorse no joelho e será mais bem avaliado. Com relação ao acordo com o Clube dos 13, a diretoria assegura que está praticamente fechado. O presidente Sérgio Carnielli estará nesta terça-feira no Rio para finalizar a negociação. O clube deve receber R$ 3 milhões, portanto, R$ 1,5 a menos do que pretendia inicialmente. Além disso, vai receber passagens e estadia para seus jogos, algo calculado em cerca de R$ 1 milhão.