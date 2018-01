Abel elogia time e critica arbitragem O técnico Abel Braga ficou satisfeito com a vitória por 4 a 0 sobre o América, mas ainda nesta quinta-feira reclamou bastante da arbitragem na partida. "Tivemos um pênalti que não foi marcado num momento de indefinição do jogo." Ele perdeu dois atletas para o clássico de domingo com o Vasco: Preto Casagrande sofreu estiramento muscular e ficará pelo menos 15 dias fora das atividades regulares. E Leandro foi expulso. Somente durante o treino desta sexta, Abel Braga vai escolher os substitutos. Ele elogiou a atuação da equipe contra o América, notadamente a de Felipe, que teve excelente exibição, lembrando os melhores momentos de Flamengo, de onde saiu para atuar no Tricolor.