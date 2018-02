Abel encontra ataque ideal da Ponte Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, parece que o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, finalmente encontrou sua dupla de ataque para a competição. No último treinamento da equipe o treinador resolveu, de uma vez por todas, escalar Luizinho Vieira na frente, ao lado de Sérgio Alves, e deu resultado. Com dois gols marcados, mais os quatro do ex-jogador do Guarani, o time acabou criando outras várias chances de gol, que saíram com muita naturalidade. A Ponte Preta vem enfrentando muitos problemas nas últimas partidas em virtude do inoperante setor ofensivo. Em 12 jogos disputados no Campeonato Paulista, os atacantes anotaram apenas seis dos 20 gols marcados na competição. Curiosamente, o artilheiro do time na temporada é o meia Luizinho Vieira, com quatro gols marcados. Elivélton, Sérgio Alves e Rodrigo vêm em seguida com três. "No Atlético Paranaense eu joguei na frente com o próprio Abel Braga. Sempre fui um meia um pouco mais avançado", afirmou o jogador, que ganhou a vaga de Fabrício Carvalho, autor de apenas dois gols em 2003. Enquanto Abel vai acertando o ataque, a defesa ainda está preocupando. Para tentar solucionar mais este problema, o zagueiro Rodrigo vem passando por um período de testes no Majestoso e, se aprovado, será contratado. Revelado nas categorias de base do rival Guarani, passou pelo Malutrom-PR e em 2001 atuou pela Santa Ritense no Campeonato Paulista da Série B-2.