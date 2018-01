Abel, enfim, define o Fluminense Por causa dos cinco desfalques, somente nesta sexta-feira o técnico do Fluminense, Abel Braga, conseguiu escalar a equipe que vai enfrentar o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo na Vila Belmiro. Mas, apesar dos problemas com jogadores, o treinador disse que a característica ofensiva da equipe não será modificada. Para o confronto contra o Santos, Abel precisou rearrumar todos os setores do time. Na zaga, os titulares, Antônio Carlos, suspenso, e Fabiano Eller, poupado, cederam seus lugares para Zé Carlos e Igor. Já no meio-de-campo, sem Diego e Arouca, na seleção sub-20, Fernando e Radamés foram confirmados na equipe, já que o substituto imediato, Preto Casagrande está contundido. No ataque, Rodrigo Tiuí entra no lugar de Leandro, que cumpre suspensão automática. "Mesmo com todos os problemas vamos jogar com vontade e manter nossa característica neste Brasileiro que é a ofensividade", destacou o técnico do Fluminense.