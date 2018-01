Abel entra em atrito com a imprensa O técnico Abel Braga, da Ponte Preta, decidiu evitar a imprensa e restringir o acesso dos jornalistas aos treinos. A medida é uma represália pelo fato de algumas emissoras de TV terem captado sua bronca aos jogadores depois do empate com o Grêmio. Além disso, Abel manteve o suspense sobre o time que enfrentará o São Caetano, sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte não poderá contar com o lateral-direito Marquinhos, suspenso pelo terceiro amarelo - Carlos Alexandre deve ser a opção. Na esquerda, Alan, que era dúvida devido a uma entorse no joelho, treinou normalmente e deve jogar. Já o volante Romeu sofreu uma contratura muscular e foi vetado pelo departamento médico. Adrianinho entra em seu lugar.