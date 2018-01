Abel escala 3 atacantes no Fluminense O Fluminense será extremamente ofensivo para manter a liderança no Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga escalou a equipe com três atacantes (Beto, Tuta e Leandro) para superar o Coritiba, às 18h10, no Estádio Couto Pereira. Entre precaver e ousar, o treinador tricolor geralmente escolhe a segunda opção. "O Fluminense sempre joga para frente e eu prefiro armar minhas equipes assim. Além disso, o Coritiba faz forte marcação individual, então vou tentar empurrá-lo para o próprio campo", declarou Abel Braga, confiante em mais uma boa exibição do Tricolor. O meia Preto Casagrande não vê problema em se sacrificar na marcação em prol do Fluminense, mas pede a colaboração dos atacantes na hora em que a equipe não estiver com a posse de bola. Para ele, o clube não pode bobear, pois passou a ser visto de outra maneira pelos adversários. "O time é o centro das atenções. Chegou ao topo e todos vão querer nos derrubar", disse Preto Casagrande, que prevê dificuldades em enfrentar o Coritiba, sob o comando de Cuca. Lembrou, inclusive, que no primeiro turno o Fluminense foi surpreendido em casa: perdeu por 4 a 2. "É sempre complicado vencê-los. Os jogadores precisam dar um algo a mais, se superar em campo. A equipe tem que melhorar sempre, não pode estacionar", afirmou o meia, feliz pela união do elenco.