Abel escala reservas do Fla contra o Vasco O técnico do Flamengo, Abel Braga, informou nesta sexta-feira que escalará domingo 11 jogadores reservas para o clássico contra o Vasco, pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Como o confronto "não tem nenhum valor", já que os vascaínos estão classificados à semifinal da fase e o Rubro-Negro eliminado, o treinador aproveitará para observar alguns atletas. "Vou poupar os titulares, porque tem jogadores, como o Ibson, que há três anos não tiram férias", explicou o técnico do Flamengo. "É preferível eu observar os reservas, dar uma oportunidade a eles, do que escalar os titulares e cansá-los." A decisão de Abel, a princípio, agradou os jogadores reservas, mas o zagueiro Júnior Baiano fez uma ressalva. De acordo com o atleta, armar um time que nunca atuou junto em uma partida para a disputa de um clássico pode ser prejudicial. "Se nós perdermos poderemos ficar queimados." Por ter sido campeão da Taça Guanabara, primeiro turno, o Flamengo já está classificado para a decisão do título do Carioca. E, a preocupação no clube é a de preparar os jogadores para a "grande final", enquanto Vasco, Fluminense, Friburguense e Americano vão disputar o título do segundo turno e o direito de enfrentar o Rubro-Negro.