Abel espera ainda mais da Ponte A Ponte Preta já faz as contas para se livrar do rebaixamento, após comemorar bastante a vitória sobre a Portuguesa de Desportos, por 4 a 3, sábado, no Canindé. A comissão técnica ainda espera uma melhora técnica do time e acredita que mais duas vitórias deixarão o time longe da humilhação do descenso para a Série A2 - Segunda Divisão - paulista. Mas o ambiente deve mesmo melhorar. Esta foi a primeira vitória da Ponte fora de casa sob o comando de Abel Braga, que ainda não acertou a escalação ideal dentro do Campeonato Paulista. O próximo jogo será diante do Ituano, quarta-feira, em Campinas. O adversário também largou bem no torneio de repescagem, vencendo em casa ao Rio Branco, por 3 a 2. Os ponte-pretanos ganharam folga no domingo e se apresentam amanhã à tarde. O meia atacante Sérgio Alves, que marcou dois gols no Canindé, confirmou que foi consultado sobre uma possível proposta para o futebol do Catar. As negociações não deram certo e ele ratificou seu desejo de ficar no clube até o final do ano. Ele é o artilheiro do time no Paulistão, agora, com três gols.