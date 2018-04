Abel está de olho em Váldson A contratação do zagueiro Váldson não deixou satisfeito o técnico do Botafogo, Abel Braga. Na segunda-feira, o treinador havia deixado claro que não gostaria de ter no elenco atletas que já tivessem jogado pelo clube, mas resolveu atender a um pedido do diretor-executivo, Bebeto de Freitas. ?Vou conversar com o jogador, mas é bom ele se comportar porque a primeira que aprontar está fora?, disse o treinador. ?Não queria ele aqui e só aceitei porque a diretoria me pediu para dar mais uma chance ao atleta.? Abel reconhece que Váldson é um zagueiro habilidoso, mas os problemas fora de campo despertam no treinador uma certa desconfiança. ?Como atleta ele não tem que provar nada, mas vai ter que me provar como homem?, afirmou o técnico.