Abel está insatisfeito com ataque do Fla Decepcionado com as recentes atuações dos atacantes Jean e Diogo, que não marcam um gol desde a final da Taça Guanabara, no dia 21 de fevereiro, o técnico do Flamengo, Abel Braga, ainda não decidiu quem vai enfrentar o Tupi-MG, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Como o Rubro-Negro venceu a primeira partida por 3 a 2, o treinador cogita a possibilidade de realizar alguns testes. "Ainda não tomei nenhuma decisão. Estou fazendo algumas observações. É provável que só chegue a uma conclusão no dia do jogo", afirmou Abel. Além de Jean e Diogo, ele conta com Rafael Gaúcho e Bruno no elenco. Este último é quem tem mais chance de atuar. "O Bruno está treinando muito bem. Mas não garanto nada."