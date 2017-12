Abel está irritado com fraco rendimento A delegação chegou na tarde desta sexta-feira ao Ceará, local do jogo deste domingo contra o Fortaleza, e o técnico Abel Braga continuava irritado com a queda de rendimento do time nas últimas três partidas. ?Levamos seis gols e não marcamos nenhum. Tem alguma coisa errada?, disse. Ele lamentou a eliminação na Copa Sul-Americana ? em derrota para o Universidad Católica, no Chile ? e a perda da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com as derrotas para o Vasco e Atlético-MG. Além disso, Abel Braga já começa a temer pela ausência do time na Copa Libertadores da América de 2006 ? se o Fluminense terminar o Brasileiro em terceiro ou quarto lugar, garante pelo menos a participação na repescagem do torneio. A equipe agora está ameaçada pelo Palmeiras, o quinto no Brasileiro. Para amenizar o clima tenso nas Laranjeiras, quatro titulares voltam a atuar neste domingo: Juan, Arouca, Petkovic e Tuta.