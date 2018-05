Abel evita poupar titulares, mas admite dúvidas no time do Fluminense

Apesar das atenções divididas entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, o técnico Abel Braga afirmou nesta sexta-feira que não pretende poupar titulares do Fluminense na partida contra o Vitória, domingo, no Barradão, pelo Brasileiro. No entanto, admitiu dúvidas na equipe tricolor para o fim de semana.

"Não vou poupar. Existem dúvidas em relação a duas ou três posições que eu não vou arriscar. Se não mostrarem amanhã que estão 100%, sem sentir, vai ser difícil colocar em campo", disse o treinador, se referindo ao treino de sábado, o último antes do jogo contra o Vitória.

Abel não revelou o nome dos jogadores que preocupam. "Não vou dizer nomes. Hoje, todo mundo sabe de todo mundo. Se eu passar o problema que eu tenho e a solução, vou ajudar o [Vagner] Mancini", afirmou o técnico, tentando fazer mistério.

Em meio ao suspense, Abel confirmou ao menos um nome na equipe titular: o lateral-direito Gilberto. Ele desfalcara a equipe na rodada passada por cumprir suspensão. "O Gilberto volta. Ele não saiu por demérito. Fez uma grande bobagem, ele sabe disso, mas não foi uma questão técnica. Volta normalmente. Essa é uma posição que eu fecho o olho."

A preocupação com o elenco se deve à viagem para Bolívia, na próxima semana. Fora de casa, o time carioca voltará a enfrentar o Nacional de Potosí, na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da primeira fase da Sul-Americana. Os brasileiros venceram por 3 a 0 na partida da de ida.

Antes disso, o desafio será contra o Vitória. "Uma coisa eu garanto: o Fluminense vai brigar até o fim por cada palmo do campo. O nosso forte é o coletivo. O mérito disso é a nossa força de vontade, a nossa alma", pregou o técnico.

REFORÇOS

O Fluminense apresentou nesta sexta o zagueiro Nathan, novo reforço da equipe, que recebeu elogios de Abel. "O Paulo Autuori [diretor esportivo de futebol] que trouxe o Nathan. Com dois, três dias aqui eu o aprovei e já pedi para assinar logo com ele. É um jogador diferente, pensa muito rápido para zagueiro", declarou.

O técnico não descartou a chegada de novos contratados nas próximas semanas. "Esperamos um reforço para o meio, mas temos jogadores que podem fazer a posição, como Robinho, Matheus Alessandro, Marcos Junior... Tem o Dodi, que é diferente, o Jádson também", afirmou.