Abel exalta 'apresentação de gala' do Flu e diz que time precisa manter evolução

Depois de ver o Fluminense golear o Salgueiro-PE por 5 a 0, na noite desta quinta-feira, no Engenhão, e avançar à terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Abel Braga não escondeu a sua satisfação com a atuação de sua equipe, que teve o equatoriano Sornoza se destacando com um gol e três assistências, além de Gilberto balançando as redes por duas vezes.

"Sornoza e Gilberto foram muito bem, mas hoje (quinta-feira) seria injusto com os demais falar de apenas dois jogadores. O time todo foi bem. Gostaria também de não ouvir que foi um adversário fraco. Fomos uma equipe muito forte coletivamente, jogamos com calma e deu para sentir como o coletivo está evoluindo jogo a jogo", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva, na qual também exaltou o domínio do time tricolor.

"A apresentação foi de gala. Hoje nós vimos três gols que foram uma pintura, jogada bem coletiva, vimos dois gols perdidos novamente com pintura de jogada e começamos a sentir mais confiança do que antes. O primeiro tempo tivemos 70% de posse de bola (do Flu), ganhando de 2 a 0, podendo fazer mais. No segundo tempo, não caiu a produção, o time manteve a posse de bola, com segurança, com jogadas pelo lado e por dentro do campo, com muitas trocas de posição", completou o comandante.

Abel, entretanto, evitou exibir euforia e lembrou que é preciso seguir evoluindo para os próximos desafios da equipe, que na próxima fase da Copa do Brasil terá pela frente o vencedor do duelo entre Juventude e Avaí, marcado para a semana que vem, em Caxias do Sul (RS). Já no Campeonato Carioca, a estreia do Fluminense na Taça Rio, o segundo turno da competição, será contra o Bangu, na próxima quarta-feira, fora de casa.

"O trabalho ajudou, mas, acima de tudo, a equipe está com vontade, está competindo, brigando no ataque, a zaga ficou mais um jogo sem sofrer gol e vamos continuar com a mesma tranquilidade, sabendo que ainda temos muito a melhorar", enfatizou Abel.