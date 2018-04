Abel exalta ataque do Flu, mas cobra continuidade O técnico Abel Braga destacou a evolução do ataque do Fluminense depois de ver o time golear o Volta Redonda por 4 a 1, no último domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, onde o time se garantiu na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador enalteceu o bom desempenho exibido pelo trio formado por Rhayner, que fez a jogada do terceiro gol, Rafael Sóbis, autor de dois gols, e Wellington Nem, este responsável por outra bola na rede.