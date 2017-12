Abel faz mistério sobre escalação do Fluminense, mas confirma volta de Scarpa

O técnico Abel Braga preferiu não divulgar a escalação do Fluminense para a estreia no Campeonato Carioca, domingo, diante do Vasco. O comandante tricolor optou pelo mistério, mas ao menos um jogador ele confirmou para o clássico: o meia Gustavo Scarpa, que retorna ao time depois de defender a seleção brasileira no amistoso com a Colômbia.

"Cada jogo é uma história. Já falei que volta o Scarpa. Não falo que será a mesma escalação, pode ter a volta dele e mais duas mudanças. Vasco tem jogadores experientes, bons jogadores. Toca bem a bola. Já pensei, já defini, mas não vou dizer", declarou Abel nesta sexta.

Além da qualidade do atleta, o treinador conta com o ânimo de Scarpa após a primeira oportunidade defendendo a seleção. "Ele voltou muito feliz. Acho que aproveitou bem a oportunidade. Tinha dito para ele aproveitar cada minuto do treinamento, mesmo jogando ou não. Acho que ele o fez. Tanto que o Tite o colocou. Ele correspondeu. É bom, ele está alegre, feliz."

Com isso, a tendência é que o Fluminense encare o Vasco quase com o mesmo time que venceu o Criciúma na estreia da Copa da Primeira Liga. Além de Scarpa, o lateral Lucas, que ainda não estava regularizado para atuar na última terça, deve ser a outra novidade. O time tricolor deve ter: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela; Douglas, Sornoza, Scarpa e Wellington; Henrique Dourado.