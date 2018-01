Abel feliz com o rendimento da Ponte A Ponte Preta terá uma cara só nesta temporada, segundo o técnico Abel Braga. Satisfeito com o rendimento do elenco no período de pré-temporada ele acha que o time tem condições de atuar da mesma forma, tanto em casa como fora do estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, considerado pelos adversários como um verdadeiro alçapão. E a idéia do técnico vai de encontro à necessidade inicial dentro do Campeonato Paulista, que começa no próximo final de semana. "A primeira fase será muito rápida, com apenas seis jogos. Então é preciso largar bem, somando o máximo de pontos", prevê, lembrando do forte equilíbrio entre os participantes. A estréia da Ponte está marcada para dia 26, em Itu, contra o Ituano. Após a conturbada saída do centroavante Itamar, que agitou o ambiente na semana, a diretoria pode ir atrás de outro atacante. O veterano Evair pode ser uma opção.