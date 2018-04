Abel festeja repetição de time e elogia Flu, mas nega favoritismo contra o Vasco

O técnico Abel Braga, do Fluminense, comemorou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio, a oportunidade de manter a escalação da equipe por três rodadas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Diante do Vasco, no próximo sábado, às 16 horas no Maracanã, pela 22ª rodada do nacional, o treinador colocará em campo o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro e empatou com o Santos nas jornadas anteriores da competição.

"Tendo a chance de repetir o time novamente, espero um aproveitamento ainda melhor. Tenho feito sempre uma observação aos jogadores, citei até o (Henrique) Dourado como exemplo. O nosso maior desafio é superarmos a nós mesmos. A gente nunca sabe onde vai chegar, nunca sabe nosso limite, mas temos que buscar uma superação interna muito grande. O Dourado tinha um limite e conseguiu ultrapassá-lo", lembrou o técnico.

O comandante também garantiu não ver o Fluminense como favorito, apesar do momento ruim vivido pelos vascaínos, que ocupam apenas a 16ª posição do Brasileirão e estão apenas dois pontos acima do São Paulo, primeiro time que figura na zona de rebaixamento do torneio. Ele evitou exibir otimismo exagerado apesar do fato de a equipe tricolor não perder um jogo desde 23 de julho, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo líder Corinthians, no Maracanã.

"Embalar no futebol é complicado, a sequência do Corinthians é uma coisa diferente, anormal, mas o normal é acontecer vários tropeços. Para nós, só de repetir a equipe já foi algo muito positivo. Nas últimas partidas, o time teve um comportamento melhor, mais coeso, com mais confiança, tá muito redondo. Agora vamos para um clássico, não tem favoritismo. Tem sim o detalhe, o foco, a concentração", disse.

'CORAGEM' DO RIVAL

O técnico, que comandou nesta sexta pela manhã um treinamento no CT Pedro Antônio para preparar o time que enfrentará o rival cruzmaltino, também demonstrou preocupação pela motivação extra do adversário devido à contratação do treinador Zé Ricardo, substituto do demitido Milton Mendes e a quem Abel fez questão de elogiar.

"O adversário vem de um resultado ruim, mas, ao mesmo tempo, teve uma mudança no comando técnico e isso cria automaticamente uma reação imediata. Vai ser um jogo diferente para o Vasco, a motivação é outra. Parabenizo o Zé Ricardo pelo acerto e pela coragem de deixar um rival e assumir outro em tão pouco tempo, é um ato de coragem. Desejo sorte a ele, além de ótimo treinador, é um cara muito do bem", finalizou Abel.

SORNOZA DE VOLTA

O comandante também confirmou a volta do meia equatoriano Junior Sornoza - afastado do time desde maio por causa de uma fratura no tornozelo esquerdo - no clássico carioca, mas o jogador deverá iniciar a partida no banco de reservas.

"Ele vai estar no jogo, mas não para começar, é impossível. Temos um critério que está sendo usado desde o início, foi assim com o Scarpa, com o Wellington Silva e vai ser usado com ele também. Jogador para começar tem que entrar 15 minutos, meia hora. Dependendo do jogo, nem entra. O importante é ele estar recuperado e agora ter paciência. É um jogador diferente, irradia muita alegria no grupo, no ambiente e ficamos alegres de ver ele dentro de campo", explicou Abel.

O Fluminense ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, a mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Cruzeiro, este último já na sexta posição e dentro do G6 da competição.