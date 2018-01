Abel ganha reforços na Ponte Preta Depois de receber a notícia de que os últimos jogadores contratados não teriam condições de jogar na próxima rodada, contra o Figueirense, em Florianópolis, o técnico Abel Braga, nesta sexta-feira, recebeu uma outra informação bem mais agradável. O departamento jurídico do clube esteve na sede da CBF na última quinta-feira e conseguiu a liberação do lateral-direito Marquinhos, do volante Romeu e do meia Nenê. Com isso, os três devem ficar no banco de reservas para o jogo contra os catarinenses. O problema maior está na liberação do zagueiro GÉrson. O jogador foi punido com seis jogos de suspensão quando ainda atuava pelo Gama e segue na expectativa da Ponte conseguir reverter a pena em multa. Como já teria cumprido cinco, existe a possibilidade do zagueiro ficar fora de mais uma partida e só fazer sua estréia dia 4 de maio contra o Atlético-MG, no estádio Moisés Lucarelli. Com quase todos os reforços em mãos, Abel Braga deverá fazer três mudanças em relação ao time que empatou em 4 a 4 com o Paysandu. Sem poder contar com Roberto e Alan, suspensos com três cartões amarelos, Ângelo e Ronildo devem ser confirmados entre os titulares. Por opção tática, Luizinho Vieira volta ao time em lugar de Rafael Ueta.