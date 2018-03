Abel isenta jovem expulso por eliminação do Fluminense na Copa do Brasil

O técnico Abel Braga eximiu o atacante Dudu de responsabilidade pela eliminação do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de quinta-feira, o jovem, de 18 anos, entrou em campo aos 23 minutos da etapa final e foi expulso aos 29 no jogo que selou a queda do time, com a derrota por 1 a 0 para o Avaí, na Ressacada.

+ Palmeiras monitora e Scarpa demonstra confiança em meio a imbróglio com o Flu

+ Ponte bate Sampaio Corrêa nos pênaltis na Copa do Brasil; Vitória também avança

"Na minha opinião, ele não foi imaturo, não tinha nem tocado na bola, não tinha feito nenhuma falta. O árbitro foi extremamente rigoroso, mas de toda maneira, estava 0 a 0 e com dois jogadores a menos, o campo aumentou para os dois lados. Quando coloquei o Matheus Alessandro, que abriu bem o espaço, nós sofremos o gol, aí ficou complicado", disse o treinador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após ser batido por 2 a 1 no Engenhão, o Fluminense precisava reverter a vantagem do time catarinense em Florianópolis. E com o placar empatado em 0 a 0, o time ficou com um jogador a mais pela expulsão de Getúlio. Depois, porém, perdeu Dudu e foi vazado no fim por Lourenço.

Na avaliação de Abel, faltou força no ataque para o Fluminense. "Empatar ou perder era a mesma coisa para a gente, tínhamos que tirar a vantagem e acho que jogamos o suficiente para isso, principalmente no primeiro tempo e até o momento da segunda expulsão. Eles vieram mais atrás no segundo tempo, nosso domínio continuava, mas a bola chegava no fundo e passava, isso é uma situação que temos que melhorar muito", afirmou.

Eliminado na Copa do Brasil, o Fluminense agora volta as suas atenções para o Campeonato Carioca. No domingo, o time vai encarar a Cabofriense em Bacaxá para sacramentar a sua classificação às semifinais da Taça Rio.