Abel mantém Fluminense no ataque O técnico Abel Braga vai manter o esquema ofensivo do Fluminense contra o Santos, com três atacantes. A equipe carioca quer terminar a rodada do Campeonato Brasileiro próxima da liderança ? mesmo que vença o atual campeão brasileiro, neste domingo, às 18h10, e haja um tropeço de seus rivais na disputa pelo título, o Fluminense não poderá retomar o primeiro lugar por causa do número de vitórias do Internacional na competição. "Se a gente ficar olhando para a tabela a cada minuto, não vai fazer mais nada na vida", disse Abel, tentando desfazer a idéia de que o time está preocupado com os outros candidatos à conquista do Brasileiro. A partida, em Volta Redonda, contará com o forte apoio da torcida tricolor. Além do público local, seis caravanas de torcidas organizadas programaram a viagem da capital do Rio até a Cidade do Aço. O artilheiro Tuta admite que o clássico ganha em importância por se tratar de um embate entre dois times que despontam como prováveis finalistas do Brasileiro. Ele está em paz com os tricolores depois dos gols marcados nas duas últimas semanas. Antes, viveu um momento ruim, chegou a ser barrado e entrou em choque com Abel Braga. Para Leandro, o Fluminense conseguiu se estabilizar na competição e tem de aproveitar o fato de jogar em casa para se impor e vencer o Santos. "No primeiro turno, arrancamos um empate na casa deles (1 a 1). Agora, um resultado igual seria ruim." O outro atacante, Beto, cuja principal característica é a velocidade, tem feito sucesso na equipe entrando no segundo tempo das partidas. Agora, escalado desde o começo, vai ter de poupar energia para os 90 minutos. "Vou saber dosar, mas estou confiante. Temos de sair na frente do Santos para não deixar que eles (os adversários) cresçam no jogo." O retorno de quatro titulares (o zagueiro Gabriel Santos, o lateral-esquerdo Juan, o volante Arouca e o atacante Beto), que cumpriram suspensão no clássico contra o Flamengo, no meio de semana, deixou o treinador mais aliviado. "O futuro no futebol é sempre a partida seguinte e o objetivo é o mesmo: vencer". O atacante Tuta curte a boa fase. Ele é o artilheiro da equipe neste Brasileiro, com 13 gols, e também da temporada, com 30. O jogador espera terminar este ano com a faixa de campeão nacional. "Estou rendendo bem em função dos outros jogadores. Agradeço a todos".